Coach Romijn gaat voetbalsters Saestum verlaten

Romijn beleefde vorig seizoen zijn grootste succes met Saestum. Met de voetbalsters uit Zeist werd de titel van de topklasse, het hoogste amateurniveau van Nederland, behaald. "Het is jammer. We hadden best nog langer door willen gaan met David. Maar David heeft aangegeven dat zijn inzet voor Saestum niet meer te combineren is met zijn gezin en zijn werk", schrijft bestuurslid Ido Reistma op de website van Saestum.