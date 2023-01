Vink twee jaar langer bij Spakenburg, ook Green en Heus tekenen bij

Op de website van Spakenburg valt te lezen dat de technische commissie blij is met het langer binden van Vink. "Wimilio is een rasvoetballer en in onze ogen een van de beste nummers 10 van de tweede divisie. We zien dat hij in de aanvallende speelwijze een zeer belangrijke rol vervult door zijn creativiteit. Er waren diverse clubs geïnteresseerd, maar hij heeft ervoor gekozen om ook de komende twee seizoenen bij ons te blijven."