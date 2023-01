Contract Foeke Booy bij Cambuur niet verlengd: 'Jammer'

Booy was sinds januari 2018 werkzaam als technisch directeur bij Cambuur. Na 5,5 jaar komt er dus een einde aan zijn periode bij de Friese club. "Vind het jammer dat deze beslissing is genomen, want ik had graag nog door willen gaan bij deze mooie club. Voor wat betreft de toekomst ben ik ervaren en ambitieus om mijn werkzaamheden elders in het voetbal voort te zetten", aldus Booy op de website van Cambuur.