Khoeblal en Pontjodikromo klaar in Doha, Den Ouden uitgeschakeld in Frankrijk

Provincie Utrecht - Voor Utrechter Elgin Khoeblal zit het ITF-toernooi in Doha er na de tweede ronde op. Sidane Pontjodikromo was bij dat toernooi al in de eerste uitgeschakeld. Guy den Ouden uit Maarssen wist bij het ITF-toernooi in het Franse Bressuire niet verder te komen dan de eerste ronde.