Brinkman en Janssen slaan Nederlandse hockeyers naar recordzege op WK

Het oude WK-record was in handen van Australië, dat op het WK van 2010 met 12-0 te sterk was voor Zuid-Afrika. Nederland leek tegen Chili aanvankelijk niet in de buurt te komen. Na het eerste kwart stond het nog maar 1-0 dankzij een strafcorner van Janssen. Kampong-speler Derck de Vilder verdubbelde in het tweede kwart de score, waarna het hek van de dam was. Thijs van Dam, Thierry Brinkman en opnieuw Janssen zorgden voor een 5-0-ruststand.