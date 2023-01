Pessel & Boonen: 'FC Utrecht-spelers doen in een kringetje ademhalingsoefeningen, dit kan niet waar zijn'

Tegen Go Ahead Eagles slaagde FC Utrecht er in de slotfase niet in om een zege over de streep te trekken. Net als de week ervoor tegen Feyenoord. "Als je ziet hoe vaak ze weer vrij zijn deze week. Als ze er een baantje bij zoeken kunnen ze bij mij altijd broodjes komen smeren", reageert Appie, "Die head of performance maakt er een kermis van, maar ik zie ze niet fitter worden."