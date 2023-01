GVVV haalt met Homoet eerste aanwinst binnen

Met het aantrekken van Homoet is de club erin geslaagd om een talentvolle back aan de selectie voor volgend seizoen toe te voegen. De 20-jarige linkervleugelverdediger speelde in geboorteplaats Zeist voor Jonathan en Saestum, doorliep twee jaar de jeugdopleiding van FC Utrecht om vervolgens via Jonathan bij Hercules terecht te komen. Daar speelt hij tot de dag van vandaag wekelijks als basisspeler zijn wedstrijden in de derde divisie zondag.