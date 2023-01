Live op Radio M: nacompetitie lijkt hoogst haalbare voor Hercules

Toen had Hercules de titel in de derde divisie, en daarmee promotie naar de tweede divisie, voor het grijpen. Winst op ADO'20 volstond. Maar de Heemskerkers maakten in de blessuretijd 3-3. Het wrange was dat ze daarmee niet alleen Hercules, maar ook zichzelf een slechte dienst bewezen. Bij een titel voor Hercules had ADO'20 de nacompetitie mogen spelen. Doordat de titel nu naar OFC ging, greep ADO'20 naast het ticket voor de play-offs.