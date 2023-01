Bart Ramselaar is bijna terug: 'Ik zit in de tachtig procent'

Nu, negen maanden later, is Ramselaar weer volop aan het trainen. "Gisteren hebben we elf tegen elf gespeeld en dat ging heel goed. Dus ik kom er weer aan." Toch is er nog altijd wat onzekerheid. "Ik kan niet wachten op het moment dat ik zonder na te denken alles kan doen." Dat gaat inmiddels al beter dan in het begin, zegt Ramselaar. "Ik heb het nu al aan de bal, maar verdedigen is nog wel lastig. Dan ben ik er nog wel mee bezig."