Zaalhockeysters SCHC naar halve finale, Kampong ontloopt nacompetitie

SCHC eindigde in poule B bovenaan. De Bilthovense ploeg gaat nu de halve finale spelen tegen Amsterdam, de nummer twee van poule A. "Ik ben trots. Het is natuurlijk genieten dat we naar de halve finale gaan", zei coach Lucas Judge van SCHC na afloop. "We genieten van het zaalseizoen. Het is voor mij als coach ook de eerste keer dat ik een halve finale speel in de zaal."