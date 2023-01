Zaalhockeyers SCHC degraderen, Kampong play-outs in, Schaerweijde en Voordaan uitgespeeld

In de zaal had Hertzberger voor het eerst de leiding over SCHC. Dat avontuur sluit hij voor nu dus af met degradatie. "Ik ken de ploeg nu acht weken. Ik kan niet helemaal de vinger op de plek leggen wat de oorzaak is", aldus Hertzberger. "Het is mijn eerste opdracht als hoofdcoach. Het houdt je continue bezig. Er zat een stijgende lijn in en dat geeft wel voldoening. Met resultaat is dat nog leuker denk ik."