GVVV alleen aan kop in derde divisie na zakelijke zege: 'Nog vijftien keer winnen'

Veenendaal - GVVV is uitstekend begonnen aan de tweede seizoenshelft. In de eerste wedstrijd na de winterstop deden de Veenendalers wat ze moesten doen, namelijk met 3-1 winnen van hekkensluiter Excelsior'31. Door uitslagen op andere velden is GVVV nu de eenzame koploper in de derde divisie.