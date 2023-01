Soester tennistalent in tweede ronde Australian Open

"Ik was erg zenuwachtig voor mijn eerste wedstrijd", zei Forger na zijn grandslamdebuut. "Ik begon een paar jaar geleden ITF toernooien te spelen. En mijn enige doel was die grandslams te halen. Dat dat is gelukt en dat ik mijn eerste wedstrijd heb gewonnen is wel echt een mijlpaal voor mij."