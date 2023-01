Hoog tijd voor de eerste competitiezege van Michael Silberbauer

We willen het, we hunkeren ernaar", zegt verdediger Mike van der Hoorn. "Afgelopen weekend zat het er niet in. Maar we verwachten wel dat we gaan winnen van Excelsior." Michael Silberbauer brengt een nuance aan. "Jij zegt dat het moet. Ik zeg dat niet", zegt de trainer. "We willen heel graag winnen en we gaan er alles aan doen. We moeten vooral beter gaan voetballen. Dan komen de betere resultaten vanzelf."