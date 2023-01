Van der Haar en Pieterse geselecteerd voor WK veldrijden

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit negen vrouwen. "Ik denk dat we bij de vrouwen met Fem van Empel en Puck Pieterse twee rensters hebben, die er de afgelopen tijd qua vorm bovenuit steken en als favorieten voor de wereldtitel starten, maar we hebben zeker meer rensters in huis die voor de medailles mee kunnen strijden’’, aldus De Knegt in een persbericht. Voor Pieterse wordt het haar eerste WK bij de elite-vrouwen. Vorig seizoen won de Amersfoortse de wereldtitel bij de beloften.