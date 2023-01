Douvikas schenkt Silberbauer eerste eredivisiezege met FC Utrecht

De thuisclub begon met overtuiging aan de tweede helft. Eerst schoot Booth net over, vervolgens kopte Douvikas op de lat. In de rebound kreeg Bozdogan de bal vervolgens evenmin in het doel. In de slotfase was middenvelder Jens Toornstra met een goed schot nog dicht bij de tweede treffer voor de thuisclub. "Kennelijk houden we ervan om wedstrijden spannend te houden", kopt Sander van de Streek in, "We maken het onszelf onnodig lastig. Wel lekker dat we deze overwinning binnen hebben. We hadden hem echt nodig."