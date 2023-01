Redouan El Yaakoubi blijft Utrechter in hart en nieren: 'Sportprijs zou enorm compliment zijn'

Redouan is pas 26. Hij ging naar het gymnasium, werd voetbalprof en combineert dat ook nog eens met het runnen van zijn stichting. 2-en-een-half jaar nam hij de tijd om de boel goed op poten te zetten. En nu heeft hij, een Utrechts ventje in wie bijna niemand geloofde, 80 vrijwilligers in dienst verspreid over 6 locaties. Naast drie vestigingen in Overvecht mogen mensen nu ook durven te dromen op twee plekken in Leidsche Rijn en Lombok. In totaal krijgen dik 1.000 kinderen ondersteuning dankzij de modelprof.