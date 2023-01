Geblesseerde Van de Zandschulp onzeker voor deelname aan Davis Cup

De 27-jarige tennisser, die op de wereldranglijst de 34e plek inneemt, liep de blessure begin dit jaar op in Pune in India. Hij bereikte daar de halve eindstrijd en verloor vervolgens op de Australian Open in de tweede ronde van zijn landgenoot Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp zei na die partij al dat hij last had van zijn been en een MRI-scan zou laten maken.