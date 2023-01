Live op Radio M: Belofte maakt schuld voor Spakenburg-trainer De Graaf

Provincie Utrecht - In de tweede en derde divisie staan vanmiddag voor de clubs uit provincie pittige potjes op het programma. In de tweede divisie strijdt Spakenburg om aansluiting bij de subtop en heeft IJsselmeervogels de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Een klasse lager zijn GVVV en Sportlust'46 in de race om de titel, DOVO zit in een dip en moet oppassen niet in de grauwe middenmoot terecht te komen.