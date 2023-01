De ode van Korneel: 'iedereen is te pakken, maar ook verlies kan overal'

Utrecht - Korneel Evers blikt in zijn ode van deze week terug op maar liefst twee wedstrijden van FC Utrecht. De nederlaag tegen FC Twente en de midweekse overwinning op Excelsior. Eindelijk slaagde Utrecht er in in om een welverdiende zege over de streep te trekken. De volgende halte is in Alkmaar waar FC Utrecht gaat spelen tegen titelkandidaat AZ.