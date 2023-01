Den Ouden onderuit in kwartfinale, Pontjodikromo door in dubbel

In Kuwait bereikte Sidané Pontjodikromo de halve finale van het herendubbel. De tennisser uit Leersm won samen met landgenoot Dax Donders in twee sets van het Indiaas/Oezbeekse koppel Parikshit Sumani/Khumoyun Sultanov. Voor Pontjodikromo was dat een kleine revanche op Sultanov, door wie in het enkelspel was uitgeschakeld.