Ron Spelbos over AZ - FC Utrecht: 'Ik denk dat het lastig wordt'

Utrecht - In Een Berg Sport is dit keer Ron Spelbos te gast. De geboren Utrechter was in de jaren '70 en '80 speler van het grote AZ, dat zelfs de finale van de UEFA Cup bereikte. Later was de tegenwoordig in Veenendaal wonende Spelbos ook nog trainer van FC Utrecht. Die functie bekleedde hij ook bij onder meer Vitesse en NAC.