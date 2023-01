Liveblog: 7even goals in Alkmaar, FC Utrecht weer op voorspong

- FC Utrecht staat zevende met 29 punten, AZ heeft tien punten meer en staat tweede.

- Op 7 februari spelen AZ en FC Utrecht in Alkmaar opnieuw tegen elkaar, dan in de achtste finales van de KNVB Beker.

- Van de 41 keer dat AZ FC Utrecht ontving wonnen de Alkmaarders 29 keer. FC Utrecht was acht keer de baas in Alkmaar over AZ.

- Topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Tasos Douvikas met zeven treffers, aan de zijde van AZ is dit Vangelis Pavlidis met zes doelpunten.

- FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever heeft een verleden bij AZ. Hij speelde 110 duels in de hoofdmacht van de Alkmaarse club.

- Bij AZ staat Utrechter Riechedly Bazoer onder contract. Hij was in 2019 een half seizoen speler van FC Utrecht. +