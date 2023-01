Eemdijk en DHSC boeken ruime zeges in vierde divisie

In de wedstrijd van DHSC in Emmeloord vielen alle doelpunten na rust. Tevfik Ceyar rondde de eerste kans in de tweede helft af, waarna Yassine Tekfaoui en Emre Bal voor de 3-0 zege zorgden voor de Utrechters. Vooral de vrije trap van Tekfaoui was van grote schoonheid