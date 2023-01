Geen stunt IJsselmeervogels tegen De Treffers

De openingsfase in Groesbeek was voor IJsselmeervogels. Al in de 1e minuut was Steven Sánchez Angulo meteen dicht bij de openingstreffer. Doelman Kornelis weerhield hem echter van scoren. De bezoekers bleven niet onderdoen voor de nummer 3 van de ranglijst. De kansen gingen over en weer in de eerste helft. Toch kwam De Treffers als eerste tot scoren. In de 21e minuut was het Willem den Dekker met de 1-0.