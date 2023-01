Aanvaller Dennis Knuiman verheugt zich op IJsselmeervogels: 'Ik kan een meerwaarde zijn'

Vervolgens belandde Knuiman in de zomer van 2020 bij OJC Rosmalen in de, toen nog, hoofdklasse. Bij die club maakte hij sindsdien in 54 duels 45 doelpunten. Hij zorgde er mede voor dat OJC Rosmalen vorig seizoen ten koste van Hoogland naar de derde divisie promoveerde. "Dat eerste seizoen was jammer. Door corona is dat allemaal wat misgelopen. Maar het seizoen daarna heb ik heel veel gescoord, ook doordat we nacompetitie haalden."