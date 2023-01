Van de Zandschulp lijkt fit voor Davis Cup

De 27-jarige Van de Zandschulp bereikte daar de halve finale en verloor vervolgens op de Australian Open in de tweede ronde van Tallon Griekspoor. Hij zei na die partij dat hij last had van zijn been en een MRI-scan zou laten maken. Op Twitter liet hij vorige week weten dat daarbij een spierscheurtje was geconstateerd. "Hopelijk ben ik op tijd fit voor de Daviscup."