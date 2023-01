Groenewegen wint eerste etappe in Saudi-Arabië

Groenewegen werd perfect 'afgezet' door zijn Sloveense ploeggenoot Luka Mezgec. Voor de 29-jarige Groenewegen was het zijn eerste zege sinds de ritwinst in de Arctic Race of Norway in augustus. "We waren heel gemotiveerd om ons meteen te laten zien. In voorbereiding op dit seizoen hebben we veel sprints geëvalueerd met videobeelden. Daar leer je van, ook van de dingen die misgingen", vertelde Groenewegen,