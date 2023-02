Play-offs hoofdklasse hockey toch over twee duels

De hockeybond had afgelopen juli een hervorming van de hoofdklasse aangekondigd. Onderdeel daarvan was dat de finale om het landskampioenschap gespeeld zou worden in ÚÚn wedstrijd, in het Wagener-stadion in Amstelveen. Dat was de uitkomst van een lang traject met de verenigingen en experts om de competitie te professionaliseren.