Honkballer Robberse (21) krijgt unieke kans bij Major League-team: 'Betekent dat hij er heel dichtbij zit'

Maar dan rest de vraag hoe groot de kans is dat Robberse komend seizoen al zijn debuut gaat maken in de MLB. "Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van andere spelers, hoe het team het gaat doen etc. Maar ik acht de kans zeker aanwezig dat hij of dit jaar of in de komende twee/drie jaar zijn kans krijgt in de MLB."