FC Utrecht bereidt zich voor op Heerenveen: 'Ook aanvallend kan het nóg beter'

In Een Berg Sport was vrijdagmiddag Silberbauers oude ploeggenoot Michel Vorm te gast. Hij roemt de Deen als medespeler. "Een heerlijke speler om mee te spelen. Hij was slim, hij wist precies waar hij goed in was en waarin niet. Hij kon echt lopen, had diepgang. Voor ons was het de speler die we misten, een echte leider."