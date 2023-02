Van de Zandschulp niet in actie in Davis Cup

Veenendaal - Paul Haarhuis houdt tennisser Botic van de Zandschulp aan de kant in de Daviscup-ontmoeting met Slowakije. De Nederlandse teamcaptain heeft Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven aangewezen voor de partijen in het enkelspel op de hardcourtbaan in het Groningse Martiniplaza. Van de Zandschulp, op de 35e plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst, scheurde afgelopen maand een spiertje in zijn bovenbeen.