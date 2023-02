Live op Radio M: Hercules wil revanche op TOGB

De kans lijkt klein, want nummer 2 VVSB verspeelt al weken nauwelijks nog punten en zit als eerste op het vinkentouw. Maar in voetbal is maar weinig onmogelijk. Een eerste vereiste is wel dat Hercules vanmiddag wel wint van TOGB. Eerder dit seizoen verloor Hercules met 2-1 van de debutant uit Berkel en Rodenrijs. Die ploeg staat op de tiende plaats zes plaatsen lager dan Hercules en heeft 10 punten minder.