Douvikas schiet FC Utrecht langs Heerenveen, 'maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer'

Er was tegen Heerenveen veel minder ruimte dan tegen AZ. 'Het liep dit keer heel anders. We konden de tweede of derde pass niet geven zoals tegen AZ waardoor we vaak niet voor gevaar konden zorgen", lichtte trainer Michael Silberbauer toe. "Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dat blijkt wel." De Deen was wel heel erg te spreken over de ruim 20-duizend supporters. "Zij zorgden echt voor een kickstart. Dat is mooi om te zien. Nu de beker tegen AZ. Hopelijk wordt het niet weer 5-5. Maar voor vijf doelpunten aan onze kant teken ik uiteraard."