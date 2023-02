Geen wereldtitel voor Puck Pieterse na uitglijder: 'Voor zilver hoef je je niet te schamen'

Pieterse schoot slecht uit de startblokken. Letterlijk, want ze kwam met haar schoen niet goed in het pedaal en miste zo volledig haar start. De schade bleef beperkt, want ze kon goed mee met de kopgroep. Even reed Fem van Empel, haar grote concurrente voor de WK-titel, reed even alleen weg, maar Pieterse wist in de tweede ronde aan te sluiten.