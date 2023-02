Winnend Sportlust'46 komt dicht bij GVVV en ACV, geen goals bij DOVO

In de openingsfase waren de kansen voor FC Rijnvogels, maar Sportlust'46 hield stand in een vermakelijke openingsfase. In de veertigste minuut loste Sportlust het eerste schot op doel en dat was meteen raak. Zakaria Issarti tekende voor de 1-0 namens de uitploeg. Dat was ook de ruststand.