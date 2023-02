Na 7-4 nu een 0-0 voor GVVV: 'Dit zijn voor ons twee verliespunten'

Over de eerste helft was Vink nog wel tevreden. "Aan de bal voerden we het zeer goed uit. SteDoCo had niets te vertellen en we creërden grote kansen, dan moet je er daar een van binnen schieten. Dat het dan 0-0 is bij rust, kost ook krachten", vertelde de GVVV-trainer. "SteDoCo deed in de tweede helft wat anders. Zij brachten meer rust in het spel, en dan zie je bij ons de krachten wegsijpelen. De druk konden we niet meer creëren. Dan kabbelt die wedstrijd een beetje. Dat heeft SteDoCo beter gedaan dan wij."