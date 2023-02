Vierde divisie: Eemdijk redt punt in slotfase, pijnlijke nederlaag DHSC

Ook in de tweede helft had Swift de betere start. Uitgerekend Bas Buimer, oud-spits van Eemdijk, was het die de Amsterdammers op 2-2 bracht. Een kwartier later was hij ook verantwoordelijk voor de 3-2. Het slotoffensief van Eemdijk leverde nog een 3-3 op; Jeffrey van den Dikkenberg kopte raak vanuit een corner.