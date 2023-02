NK schaatsen: Bart Hoolwerf derde bij mass start

De wedstrijd werd een strijd tussen de schaatsers van Jumbo-Visma en die van Reggeborgh van Hoolwerf. Uiteindelijk was Bergsma (Jumbo-Visma) te sterk. "We kwamen nog wel dichtbij"., zei Bart Hoolwerf. "Het is wat het is. Ik had hier graag mijn titel willen prolongeren."