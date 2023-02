Can Bozdogan: 'Het Nederlandse voetbal bevalt me goed'

Bozdogan maakt niet alleen indruk in Utrecht. Ook in Istanbul, bij Besiktas was hij een grote meneer. "Daar liep het ook goed. Het was ook een goed seizoen en ja, nu ben ik hier." Maar Turkije en Nederland zijn niet te vergelijken, vindt hij. "Dat zijn twee verschillende competities maar ik denk dat de Nederlandse competitie me meer ligt omdat het meer voetballend is."