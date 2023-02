FC Utrecht zonder Sagnan naar bekerduel tegen AZ

Verdediger Sean Klaiber heeft zin in de wedstrijd. "Bekerwedstrijden maken altijd iets aparts los, zeker als we thuis spelen." Het probleem is alleen dat Utrecht tegen AZ uit speelt. "Dat is helaas wat wij te vaak doen in de beker. Uit spelen. Maar het leeft enorm. Wij kunnen wel weer een succes gebruiken." Op de maandagtraining droeg Klaiber geen roze hesje. Dat zou erop kunnen duiden dat hij tegen AZ geen basisplaats heeft. "Daar let jij dus op? Dat moet je morgen maar zien, verrassing!", zegt de rechtsback.