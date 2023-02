Door de Lens van Ankie: 'Vrijwilligers verdienen een staande ovatie'

Onder het genot van een beker chocomel, thee of limonade vergezeld van een gevulde koek of tosti, niets zo lekker na een fotosessie in de snijdende kou als een echte kantinetosti, overladen ze me met verhalen. Uren kunnen ze praten over hun club. Logisch, zij ‘zijn' de club. Op het grote groene gras vertelt Sebas me vol trots dat Marco een jaar of zes was toen hij zijn allereerste stappen zette op het voetbalveld. Bij EDO. Pure romantiek.