Live op Radio M: Spakenburg kan clubgeschiedenis schrijven

Spakenburg-trainer Chris de Graaf heeft zin in de wedstrijd tegen Katwijk, maar zag ook dat zijn ploeg na de stunt in Groningen in de competitie geen wedstrijd meer won. Van Jong Sparta werd verloren, tegen Kozakken Boys en FC Lisse werd gelijk gespeeld. Toch is De Graaf niet ontevreden. "Jong Sparta spelen we de tweede helft helemaal de poppenkast in, maar we scoorden niet."