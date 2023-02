DOVO doelman Jeroen Vrolijk stopt en kiest voor gezin: 'Dat maakt keuze makkelijk'

Voorlopig is Jeroen Vrolijk nog vier maanden keeper in de derde divisie. Of hij na zijn vertrek bij DOVO helemaal stopt, daar wil hij eigenlijk nog niet aan. "Daarvoor vind ik nog veel te leuk. Ik sluit niet uit dat ik op een lager niveau nog wat ga doen." Dat hij ook bij een lager spelende club twee keer zou moeten trainen is geen probleem, schat de doelman in. "Als alleen die maandagtraining al wegvalt, geeft dat mij al heel veel lucht. En misschien traint zo'n ploeg wel later op de avond, zodat ik ook op een trainingsavond de kinderen gewoon in bed kan stoppen."