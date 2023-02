FC Utrecht gooit AZ uit het bekertoernooi na zinderende verlenging

"De kramp begon er wel in te sluipen", reageerde Van der Maarel na afloop met gevoel voor understatement. AZ en FC Utrecht speelden anderhalve week geleden in de competitie ook al tegen elkaar. Toen eindigde het duel in 5-5. "Dat het niet weer zo'n wedstrijd zou worden hadden we wel verwacht. Maar het werd wel weer heroïsch. We kunnen trots zijn op FC Utrecht vandaag. Ook de jongens die invielen hebben het geweldig gedaan", doelt de verdediger op matchwinner Naoki Maeda en jongelingen als Ruben Kluivert en Victor Jensen.