FC Utrecht gooit AZ uit het bekertoernooi na zinderende verlenging: 'Gestreden als leeuwen'

AZ ging alles op alles spelen en kreeg een goedkope strafschop van scheidsrecht Kamphuis die in een schouderduwtje van Kluivert een pingel zag. "Het was een schandalige strafschop", vond FC Utrecht speler Mark van der Maarel. Trainer Michael Silberbauer sloot zich daarbij aan. "Ik vond het ook geen penalty, maar ik ben de scheidsrechter niet. Hij moet in een split second die beslissing nemen." De KNVB had vooraf besloten om geen VAR in te zetten in de achtste finales. Barkas stopte de inzet van Karlsson, maar in de euforie die volgde schoot Karlsson een halve minuut later alsnog raak.