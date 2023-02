LIVEBLOG: FC Utrecht op voorsprong in Alkmaar na wondergoal Viergever

Utrecht - Tien dagen geleden stonden AZ en FC Utrecht ook al tegen elkaar. Het resulteerde toen in de meest vermakelijke betaaldvoetbalwedstrijd van het jaar. Het werd 5-5. Of we dat scenario vanavond ook kunnen verwachten, als de twee clubs elkaar treffen in de derde ronde van de KNVB Beker, valt te bezien. Het is nog maar de vraag of beide ploegen opnieuw zo op de aanval gaan spelen als toen. Sowieso moet er vanavond een winnaar komen. AZ- FC Utrecht is live te horen op Radio M Utrecht 93.1 FM en is ook te volgen via dit Liveblog.