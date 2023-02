Pessel & Boonen: 'Na rust zag je hoe groot de invloed van Silberbauer al is'

De loftrompet wordt met name geblazen voor trainer Michael Silberbauer, middenvelder Can Bozdogan, doelman Vasilis Barkas en voor het gedrag van de Utrechtse supporters. Daarentegen waren de twee niet te spreken over scheidsrechter Kamphuis en over het publiek van AZ. Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt, want zondag wacht Vitesse in de eredivisie.