Shorttrackcoach Kerstholt over kritiek: 'Misschien heb ik het iets onderschat'

Utrecht - Shorttrackbondscoach Niels Kerstholt zegt goed te kunnen leven met de kritiek op zijn trainingsaanpak van Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt. Heel erg verbaasd is hij er ook niet over. "Maar misschien heb ik het allemaal wel een beetje onderschat toen ik aan deze baan begon", zei de Utrechter woensdag, in aanloop naar de wereldbekerfinale van komend weekeinde in Dordrecht.