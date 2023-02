Linda Helbling hoofdtrainer vrouwenteam FC Utrecht

"Wij zijn enorm trots dat we Linda mogen presenteren als Hoofdtrainer van FC Utrecht Vrouwen", geeft Manager Vrouwenvoetbal Marlou Peeters aan. "In juli van dit jaar start er een geheel nieuw vrouwenteam en daarvoor zochten we naar een Hoofdtrainer die samen met ons wil bouwen aan de eerste selectie van FC Utrecht Vrouwen, die past bij de ambities en doelen van de club. In de naam van Linda Helbling hebben wij die persoon gevonden en in de diverse gesprekken kwam al snel naar voren dat haar voetbalvisie naadloos aansluit op het DNA van FC Utrecht. Daarnaast is haar ervaring in het vrouwenvoetbal een absoluut pluspunt."